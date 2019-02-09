جنرال إيراني: قواتنا المسلحة ترصد جميع القواعد الأمريكية بالمنطقة

وفي تصريح له، مساء الجمعة، خلال ملتقى أقيم لإحياء ذكرى الشهداء في مدينة بابُل، بمحافظة مازندران شمال ايران، قال العميد بوردستان، إن القوات المسلحة الإيرانية حددت جميع التحركات الداخلية والإقليمية والعالمية، وترصد بدقة كل تحركات السفن الحربية الموجودة في الخليج. وذلك بحسب وكالة "إرنا".
وأشار إلى أن أمريكا وللهيمنة مرة أخرى على إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية، حاكت الكثير من المؤامرات، سواء الحرب الاقتصادية أو الاغتيالات أو زعزعة الأمن أو الحرب المفروضة أو التواجد العسكري في المنطقة والآن لجأت إلى الحرب المركبة، وذلك من خلال فرض الضغوط على البلاد على عدة أصعدة وهي الاقتصادية والنفسية والناعمة، إلا أن مقاومة ويقظة الشعب ستحبط هذه المؤامرة.
وقال رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش الإيراني، رغم هزيمة "داعش" في سوريا والعراق، لكن لا ينبغي أبدا أن نتصور أن التنظيم قد انتهى في العالم بل إن أمريكا لا تسمح بالقضاء عليه.
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