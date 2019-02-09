جنرال إيراني: قواتنا المسلحة ترصد جميع القواعد الأمريكية بالمنطقة

أكد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش الإيرانية، العميد أحمد رضا بوردستان، أن القوات المسلحة الإيرانية ترصد جميع القواعد الأمريكية في المنطقة ولن تُباغَت.

وفي تصريح له، مساء الجمعة، خلال ملتقى أقيم لإحياء ذكرى الشهداء في مدينة بابُل، بمحافظة مازندران شمال ايران، قال العميد بوردستان، إن القوات المسلحة الإيرانية حددت جميع التحركات الداخلية والإقليمية والعالمية، وترصد بدقة كل تحركات السفن الحربية الموجودة في الخليج. وذلك بحسب وكالة "إرنا".