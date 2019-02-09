أردوغان ينتقد ازدواجية المعايير الغربية في التعامل مع أنقرة

وقال أردوغان، اليوم السبت، أثناء حفل إنزال سفينة الاختبار والتدريب "أفق A-591" محلية الصنع، إلى مياه البحر، في حوض توزلا لبناء السفن بولاية إسطنبول "إن حلفاء تركيا من الغرب يلوحون بوقف صفقات السلاح عنها عند حدوث أدنى خلاف مع أنقرة، لكنه أكد مضي تركيا في تطوير صناعاتها الدفاعية محليا"، وفقا لوكالة "الأناضول".

© AP Photo / Mursel Coban, Depo Photos وكالة: عملية أمنية تركية واعتقال قيادي في الـ"بي كا كا" تواصل مع إسرائيل

وأشار الرئيس التركي إلى أن قطاع صناعة السفن في تركيا ، نفض الغبار عن نفسه، ونهض من جديد خلال الأعوام الـ 16 الأخيرة.

وأكد أردوغان أن الأطراف التي تقدم السلاح إلى الإرهابيين الأكثر دموية في العالم، تضع شتى أنواع العراقيل عندما يتعلق الأمر بتركيا، قائلا: "عند بروز أدنى خلاف مع حلفائنا يلوحون بوقف صفقات الأسلحة"، في حين تتوفر قنابل الحلفاء لدى تنظيم حزب العمال الكردستاني "ي ب ك/ بي كا كا" الذي يمارس تطهيرا عرقيا شمالي سوريا".

ونوه الرئيس التركي إلى أن الأسلحة الغربية متوفرة بحوزة جميع المنظمات الإرهابية التي تسفك دماء المسلمين بدء من "داعش"، وصولا إلى "بي كا كا" و"القاعدة" و"الشباب".

وأضاف "حزب العمال الكردستاني يتعرض لأكبر هزيمة في تاريخه جراء اعتمادنا على قدراتنا الذاتية في محاربة الإرهاب".

وشدد على أنه "ينبغي علينا أن نكون أقوياء استخباراتيا بسبب المنطقة الصعبة التي تقع فيها بلادنا".