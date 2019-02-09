الولايات المتحدة تنشر مروحيات في لاتفيا

نشرت الولايات المتحدة 150 عسكري في قاعدة القوات المسلحة الوطنية اللاتفية في ليلفاردي، لكي يعملون على المروحيات.

وأعلنت وزارة الدفاع اللاتفية أن الولايات المتحدة نشرت 13 مروحية UH-60 и HH-60 Black Hawk في إطار عملية Atlantic Resolve، ومن أجل تعزيز أمن المنطقة.

© Sputnik . Oksana Dzhadan لاتفيا تخطط لإجراء عسكري جديد

ويشار إلى أن المروحيات نشرت في قاعدة القوات المسلحة الوطنية اللاتفية في ليلفاردي. كما وصل حوالي 150 جندي أمريكي إلى البلاد لمدة تسعة أشهر، يخدمون في الكتيبة الثالثة من لواء الطيران القتالي الأول.

سوف يقوم الأمريكيون بتشغيل المروحيات، وإجراء تدريبات مشتركة مع الجيش اللاتفي وقوات الناتو المنتشرة.

وفي وقت سابق، أفيد بأن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على إمكانية بيع أربع مروحيات من طراز UH-60M Black Hawk إلى لاتفيا. تقدر تكلفة الصفقة بـ 200 مليون دولار. بالإضافة إلى المروحيات، ستحصل لاتفيا على 10 محركات ومعدات مماثلة.