"ارحل يا ماكرون"... "السترات الصفراء" في الشوارع للأسبوع الـ13 على التوالي

للسبت الثالث عشر على التوالي يتظاهر نشطاء حراك السترات الصفراء في فرنسا تنديدا بسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية والاجتماعية.

باريس — سبوتنيك. ومنذ صباح اليوم بدأ متظاهرو السترات يتوافدون إلى باريس، وتجمع مئات منهم أمام قوس النصر في جادة الشانزيليزيه حيث من المنتظر أن يجوبوا شوارع العاصمة.

وحمل المتظاهرون لافتات تندد بسياسات الرئيس ماكرون، ورددوا هتافات "ارحل يا ماكرون" و"ماكرون مجرم".

© AP Photo / Anonymous "السترات الصفراء" تظهر في إحدى دول الخليج وتنظم اعتصاما كبيرا

وتتوقع الشرطة أن يتم تنظيم مظاهرات غير مصرح بها.

وككل يوم سبت، ينظم حراك السترات الصفراء مظاهرات في كافة المدن الفرنسية خاصة في المدن الكبرى كبوردو وتولوز وليل ونانت ومونبيلييه ورين ومرسيليا.

ومن المتوقع ولأول مرة منذ بدء موجة الاحتجاجات قبل أكثر من ثلاثة أشهر، أن تجري مظاهرة للسترات الصفراء على الحدود الإيطالية الفرنسية جنوب شرق البلاد، إذ يبدي عددا من نشطاء السترات الصفراء تعاطفا مع إيطاليا خاصة بعد أن أعلن كل من نائب رئيس وزرائها لويجي دي مايو ووزير الداخلية ماتيو سالفيني دعمهما للسترات الصفراء.

© REUTERS / CHARLES PLATIAU 69 ألف من "السترات الصفراء" شاركوا باحتجاجات اليوم ضد سياسات ماكرون

واعتبر كريستوف شالونسون أحد الناطقين الرسميين باسم قسم من السترات الصفراء بأن "دي مايو هو رجل يمثل الشعب بشكل حقيقي" وذلك خلال منشور على صفحته فيسبوك.

وتشهد العلاقات الديبلوماسية بين فرنسا وإيطاليا توترا خاصة بعد اللقاء الذي جمع يوم الثلاثاء الماضي في باريس بين نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو وممثلين عن السترات الصفراء منهم شالونسون.

وقررت فرنسا استدعاء سفيرها في روما يوم الأربعاء الماضي للتشاور بعد الخطوة التي قام بها دي مايو والتي أدانتها الخارجية الفرنسية معتبرةً بأنها تدخل غير مبرر في شؤون فرنسا.