بعد "الطائرة الفارهة"... قطر تقدم هدية ثانية لأردوغان

وبعد 5 أشهر من الطائرة الفارهة، التي أهداها أمير قطر، تميم بن حمد، قدمت شركة تركية — قطرية "حافلة فاخرة" إلى رئاسة الجمهورية التركية. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "زمان".

© AP Photo / Uncredited أول تعليق تركي على "هدية" تميم لأردوغان

واستقبل أردوغان الهدية المقدمة من قبل شركة "BMC" للصناعات العسكرية في مقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة، أنقرة.وكان لافتًا حضور أردوغان شخصيا لتسلم الهدية، حيث تفقد الحافلة وحصل على معلومات مفصلة عنها من عضو مجلس إدارة الشركة، طالب ترك وطه ياسين أوزترك.وأشارت الصحيفة إلى أن وسائل الإعلام المحلية لم تنشر أي معلومات عن الهدية القطرية الجديدة لأردوغان.

وأثارت شركة "BMC" جدلًا واسعًا في تركيا بعدما منحها أردوغان حق استغلال مصنع حكومي للدبابات، تصل قيمته نحو 20 مليار دولار، لمدة 25 سنة.

يشار إلى أن 25% من أسهم شركة "BMC" تعود إلى عائلة أوزترك، و25% من الأسهم تعود لرجل الأعمال المقرب من أردوغان وحزب العدالة والتنمية، أدهم صانجاك، بينما تمتلك القوات المسلحة القطرية 49.9% من أسهم الشركة.

وكانت تقارير إعلامية كشفت، في سبتمبر/أيلول 2018، عن أن أمير قطر الأمير تميم بن حمد، قدم إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، طائرة فارهة عملاقة، من طراز "بوينغ 8-747"، تقدر قيمتها بنصف مليار دولار، حيث أثارت الهدية جدلا واسعا في المجتمع التركي، آنذاك.