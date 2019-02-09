قاسمي: سنواصل زيادة قدراتنا الدفاعية والصاروخية

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن بلاده ستواصل جهودها لزيادة قدرتها الدفاعية والصاروخية.

جاء ذلك في تصريح لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، صباح اليوم السبت، حول اتهامات واشنطن لطهران بمخالفة قرار مجلس الأمن الدولي الداعم للاتفاق النووي.

Atta Kenare إيران تكشف لأول مرة عن مفاجأة "عسكرية" تحت الأرض وأشار قاسمي إلى أن الولايات المتحدة تحاول من خلال هذه الاتهامات التستر على استراتيجيتها الخاطئة، بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

وبيّن قاسمي أن الدولة التي انسحبت من الاتفاق، هي التي انتهكت قرار مجلس الأمن رقم (2231)، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وأفاد بأن الهدف من الصواريخ التي تمتلكها إيران هو الدفاع.

ويدعم القرار (2231) الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الاتفاق النووي المبرم مع إيران، ويدعو الأخيرة إلى تجنب الأعمال المتعلقة بالصوريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية.