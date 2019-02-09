تركيا تمدد مهمة قواتها البحرية في خليج عدن عاما إضافيا

مددت تركيا بقرار رئاسي مهمة قواتها البحرية في خليج عدن لمدة عام إضافي، بهدف المساهمة في مكافحة القرصنة وعمليات السطو في الخليج وبحر العرب ومحيطه والمياه الإقليمية للصومال وسواحله.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم السبت، المذكرة الرئاسية التي تنص على تمديد مهمة قوات البحرية التركية في المناطق المذكورة، عامًا إضافيًا، اعتبارا من الأحد 10 فبراير/شباط 2019. وذلك بحسب صحيفة "زمان".



© Sputnik . Igor Russak إيران: مستعدون للتعاون العسكري مع تركيا في خليج عدن

ووافق البرلمان التركي الأسبوع الماضي، على المذكرة الرئاسية، التي تنص على أن عناصر البحرية التركية تقوم بمهام "تهدف لسلامة السفن التي ترفع العلم التركي والسفن التجارية المرتبطة بالبلاد، في خليج عدن وبحر العرب ومحيطه والمياه الإقليمية للصومال وسواحله".وتؤكد أنقرة أن قواتها البحرية تساهم بفعالية في العمليات المشتركة التي يقوم بها المجتمع الدولي لمكافحة القرصنة وعمليات السطو المسلح، والمساهمة في مكافحة الإرهاب بالبحر، في إطار قرارات الأمم المتحدة.

يشار إلى أن مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، الأدميرال حبيب الله سياري، قد أعلن في السادس من الشهر الجاري، أن قوات بلاده مستعدة للتعاون مع تركيا في خليج عدن، مشيرًا إلى أن التعاون العسكري الإيراني التركي في البحر وخليج عدن "مسألة ضرورية".