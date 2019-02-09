اعتقال قادة كبار... تشاد تكشف نتائج العملية المشتركة مع فرنسا قرب حدود ليبيا

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التشادية نتائج العملية العسكرية البرية والجوية، التي تمت بالاشتراك بين الطيران التشادي والفرنسي ضد ما وصفته بـ"الغزو الإرهابي" الذي تحاول المعارضة المتمردة غزو تشاد به.

ونقلت وكالة الأنباء التشادية الرسمية عن المتحدث باسم الجيش، الكولونيل عزم برمندوا أغونا، قوله إن حوالي 40 مركبة من كل الأنواع قد جرى تدميرها.

وأضاف المتحدث أن الجيش التشادي استولى على 18 مركبة منها 16 مزودة بأسلحة ثقيلة إضافة لمئات القطع من الأسلحة الصغيرة والرشاشة وكمية كبيرة من الذخيرة من مختلف الأعيرة.

© REUTERS / Emmanuel Braun الجيش التشادي يعلن أسر 250 متطرفا تسللوا من ليبيا

وفى ذات الإطار، أكد المتحدث أسر أكثر من 250 من الإرهابيين المتمردين الفارين من ليبيا بما يعادل كتيبتين كاملتين مؤكدا أن من بينهم أربعة زعماء رئيسيين لم يكشف عن أسماؤهم مؤكدا استيلاء الجيش على عدة وثائق مهمة.

وختم المتحدث، كولينيل عزم أغونا، بأن عملية الجيش التشادي لا زالت مستمرة لتحييد ومطاردة بقية هؤلاء المتمردين مؤكدا أن القوات المسلحة التشادية لم تسجل أي خسائر بشرية ومادية في جانبها.

وأشار الجيش التشادي، في بيان له، إلى أن "أكثر من أربعين سيارة دمرت، كما تم مصادرة مئات قطع السلاح"، مضيفا أن "عمليات التطهير تتواصل في منطقة أنيدي في شمال شرق تشاد على مقربة من الحدود مع ليبيا والسودان"، وذلك وفقا لقناة "LBC" اللبنانية.

وكان الجيش الفرنسي أعلن تنفيذ غارات جوية، يوم الاثنين الماضي، استهدفت مسلحين حاولوا دخول الحدود التشادية من ليبيا.

وقالت وكالة "فرانس برس": "نفذت مقاتلات فرنسية غارات جوية، أمس الأحد، استهدفت مجموعة مسلحة حاولت عبور الحدود الشمالية لتشاد من ليبيا بواسطة 40 سيارة نقل"، متابعة بأن ذلك "جاء ذلك بطلب من الجيش التشادي". ونقلت الوكالة بيانا للجيش الفرنسي: "نفذت مقاتلات ميراج 2000 تدخل بالتعاون مع الجيش التشادي لوقف تقدم عدائي، وتفريق مجموعة كانت تتوغل في عمق الأراضي التشادية".