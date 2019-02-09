سقوط مروحية عسكرية أثيوبية ومقتل 3 من طاقمها

أعلنت قوات تابعة للأمم المتحدة، مساء اليوم السبت، عن سقوط طائرة أثيوبية داخل مقرها بجنوب السودان، مما أدى لمقتل 3 من طاقمها.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت القوة الأممية المؤقتة في أبيي (يونيسفا) في بيان عبر صفحتها على "فيس بوك"، إن "مروحية عسكرية أثيوبية تحمل 23 راكبا سقطت اليوم بداخل مجمع يونيسفا في أبيي، وقتل 3 من طاقمها وأصيب 3 آخرون من الركاب بإصابات خطيرة".

مقتل 3 من طاقم مروحية عسكرية أثيوبية بعد سقوطها بمقر قوة أممية بجنوب السودان — https://t.co/CG9uHSK3uw — Liban8 (@LibanHuit) ٩ فبراير ٢٠١٩

وأفاد البيان بأن، "المروحية كانت تحمل جنودا أثيوبيين من كادوغلي إلى أبيي أثناء تبديل الخدمة"، مشيرة إلى أن "سبب سقوط الطائرة غير معروف".