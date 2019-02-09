سقوط مروحية عسكرية أثيوبية ومقتل 3 من طاقمها

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت القوة الأممية المؤقتة في أبيي (يونيسفا) في بيان عبر صفحتها على "فيس بوك"، إن "مروحية عسكرية أثيوبية تحمل 23 راكبا سقطت اليوم بداخل مجمع يونيسفا في أبيي، وقتل 3 من طاقمها وأصيب 3 آخرون من الركاب بإصابات خطيرة".
مقتل 3 من طاقم مروحية عسكرية أثيوبية بعد سقوطها بمقر قوة أممية بجنوب السودان — https://t.co/CG9uHSK3uw— Liban8 (@LibanHuit) ٩ فبراير ٢٠١٩
وأفاد البيان بأن، "المروحية كانت تحمل جنودا أثيوبيين من كادوغلي إلى أبيي أثناء تبديل الخدمة"، مشيرة إلى أن "سبب سقوط الطائرة غير معروف".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)