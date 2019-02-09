الميادين: اتفاق بين "قسد" و"التحالف" و"داعش" للخروج من شرق الفرات

ولفتت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن الاتفاق يتضمن إخراج الجرحى وعلاجهم وتسليم بعض السجناء للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي وقت سابق من اليوم السبت 9 فبراير/شباط، قال مسؤول في "قوات سوريا الديمقراطية" إن القوات التي تدعمها الولايات المتحدة تستعد لشن هجوم على آخر جيب تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة عملياتها فور إجلاء المدنيين الموجودين داخل الجيب. بحسب وكالة رويترز.
وكان من المقرر أن تبدأ "قسد" هذا المساء المعركة النهائية ضد آخر جيب يسيطر عليه التنظيم التكفيري.
ويتمركز الجيب المحاصر التابع للتنظيم حول باغوز على الضفة الشرقية لنهر الفرات ويعد آخر معقل للتنظيم في هذا الجزء من سوريا الذي تقاتل فيه قوات تدعمها الولايات المتحدة.
وقال مدير المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، مصطفى بالي، إن معظم المدنيين هم عائلات مقاتلي "داعش" الإرهابي.
وكانت الولايات المتحدة قالت يوم 29 يناير/كانون الثاني إن من المتوقع أن يفقد "داعش" آخر منطقة تسيطر عليها في غضون أسبوعين.
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