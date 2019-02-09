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23:56 09 فبراير/ شباط 2019
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    بوغدانوف

    روسيا والعراق نحو تعزيز التعاون المشترك ولا سيما في قطاع النفط والغاز

    © Sputnik . Alexey Filippov
    العالم
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    أكد العراق وروسيا السعي لتعزيز التعاون الثنائي بمجالي النفط والغاز والتبادل التجاري بكافة المجالات.

    روسيا والعراق
    © Sputnik .
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    القاهرة — سبوتنيك. وبحسب بيان للسفارة الروسية في العراق، اليوم السبت 9 فبراير/شباط، "استقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، ثامر عباس الغضبان، المبعوث الخاص للرئيس الروسي "ميخائيل بوغدانوف"، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجالات الطاقة والنفط والغاز".

    وأكد الغضبان، وفقا للبيان، "حرص الحكومة العراقية ووزارة النفط على تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين، وبما يخدم المصالح المشتركة، مشيرا إلى عمق العلاقات التاريخية والتعاون والتبادل التجاري في كافة المجالات، ومنها القطاع النفطي والطاقة… مشيدا بالتعاون مع الشركات الروسية في تطوير الحقول النفطية".

    فيما أكد بوغدانوف، بحسب البيان، "سعي حكومة بلاده لتوسيع آفاق التعاون المشترك مع العراق في شتى المجالات، ولاسيما قطاع النفط والغاز والطاقة، مشيرا إلى عمق العلاقات الاقتصادية والسياسية التي تربط البلدين وحرص بلاده على تطويرها".

    ويرتبط العراق بعلاقات تاريخية مع روسيا، وتطورت تلك العلاقات خلال السنوات الماضية بعد فوز شركات روسية في جولات التراخيص لاستثمار النفط والغاز في عدد من المحافظات العراقية.

    وفي العام الماضي، قال السفير العراقي في روسيا، حيدر منصور العذاري، لوكالة "سبوتنيك" إن معدل التبادل التجاري بين العراق وروسيا قد ارتفع بنسبة 52 بالمئة خلال العامين السابقين من 900 مليون دولار إلى 1.4 مليار دولار.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا الاتحادية, أخبار العراق, نفط وغاز, وزارة النفط العراقية, وزارة الطاقة الروسية, وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك, المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف, العراق
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