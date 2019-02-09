رسميا... امرأة تعلن عن خوض سباق الرئاسة أمام ترامب

أعلنت السيناتور الديموقراطية الأمريكيـة من ماساتشوستس، إليزابيث وارن، اليوم السبت، ترشحها رسميا للرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية.

واشنطن — سبوتنيك. وأعلنت وارن، عشية العام الجديد، عن تشكيل لجنة دعم — هذه هي الخطوة ما قبل الأخيرة في إجراءات الترشيح الرئاسية العادية-، وتحدثت، وارن أمام جمع من أنصارها في لورنس، ولاية مساتشوستس، في موقع مصنع قديم حيث وقعت إضرابات هامة للحركة العمالية منذ قرن مضى.

© REUTERS / JONATHAN ERNST ترامب: إدارتي من أنجح الإدارات في تاريخ الرئاسة الأمريكية

وانتقدت السيناتور، الرئيس الحالي دونالد ترامب قائلة: "إن الشخص الذي يجلس في البيت الأبيض الآن ليس هو السبب في عدم النجاح في بلدنا. إنه ببساطة أحدث وأشد أعراض ما هو خطأ في أمريكا، وهو نتاج نظام مزور يدعم الأغنياء والأقوياء، ويصب على الآخرين الوحل".

وأضافت المرشحة: "بالنسبة لنا، لن يكون كافيًا ببساطة إلغاء الأعمال الفظيعة للإدارة الحالية. نحن نقاتل من أجل تغييرات هيكلية كبيرة".

وتبلغ وارن من العمر 69 عاما، في الماضي كانت أستاذة جامعية في القانون، عضو مجلس الشيوخ عن ماساتشوستس منذ عام 2012. وعادة ما توصف معتقداتها السياسية بأنها شعبوية يسارية.

وحتى هذه اللحظة، تعتبر وارن، أحد أبرز المرشحين الديمقراطيين المحتملين، إلى جانب نائب الرئيس السابق جو بايدن، والسيناتور بيرني ساندرز، الأقرب إلى وارن، والمنافس الأقوى لها في الانتخابات الأولية المبكرة. كذلك بدأ الاستعداد للسباق الرئاسي، كل من السناتور كامالا هاريس، النائب تولسي غابارد، الرئيس السابق لشبكة ستاربكس هوارد شولز، والسناتور كوري بوكر.. وغيرهم.

هذا وتجري الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ومن المتوقع، أن يرشح الرئيس دونالد ترامب، نفسه لولاية ثانية عن الحزب الجمهوري.