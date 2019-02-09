رسالة عاجلة من أمير قطر إلى أردوغان

أرسل أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية على موقع "تويتر"، أن تميم بعث ببرقية إلى رئيس جمهورية تركيا الشقيقة، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حادث انهيار مبنى بمدينة إسطنبول، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين".

سمو أمير البلاد المفدى يبعث ببرقية إلى أخيه رئيس جمهورية تركيا الشقيقة ، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حادث انهيار مبنى بمدينة اسطنبول ، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين.#قنا pic.twitter.com/yjlzZLIdHo — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 9, 2019

وانهار مبنى مؤلف من 8 طوابق، الأربعاء الماضي، في منطقة قارطال بالشق الآسيوي من إسطنبول.

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى في إسطنبول، إلى 17 شخصا.

وجاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم السبت، نقلتها وكالة (الأناضول) عقب تفقده جرحى الحادث.

ارتفاع ضحايا انهيار مبنى في #إسطنبول إلى 17

وفق تصريح لوزير الداخلية التركي سليمان صويلوhttps://t.co/aevMJ0YfR8 pic.twitter.com/vAH0KHi5Ew — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 9, 2019

ولفت إلى وجود 13 مصابا حاليا، بينهم 7 يرقدون في العناية المشددة، اثنان منهم في حالة حرجة جدا.

وفجر السبت أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، ارتفاع ضحايا انهيار المبنى إلى 16 قتيلا.

وأشار أن فرق الإغاثة تمكنت من إنقاذ 14 جريحا من تحت الأنقاض.

وتواصل فرق البحث والإنقاذ البحث أعمالها في المنطقة، فيما أطلقت نيابة إسطنبول العامة تحقيقا حول أسباب انهيار المبنى.