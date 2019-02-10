بعد حادث تصادم... زوج الملكة إليزابيث يتخلى عن رخصة القيادة

أعلن قصر "باكنغهام"، السبت، أن الأمير فيليب زوج إليزابيث ملكة بريطانيا تخلى "طوعا" عن رخصة قيادة السيارة بعد ضلوعه في حادث تصادم الشهر الماضي.

كان الأمير البالغ من العمر (97 عاما) قد نجا من الحادث دون إصابات عندما انقلبت سيارة من نوع لاندروفر كان يقودها على جانبها بعد اصطدامها بسيارة أخرى في 17 يناير/ كانون الثاني قرب ضيعة ساندرينغهام في شرق إنجلترا.

© AFP 2018 / Pool/ Jonathan Utz الشرطة البريطانية تحذر زوج الملكة إليزابيث

وجاء في بيان القصر "بعد تفكير عميق قرر دوق ادنبرة التخلي طوعا عن رخصة القيادة الخاصة به".

وفي السيارة الأخرى، أصيبت السائقة (28 عاما) بجروح في الركبة كما أصيبت مرافقتها (45 عاما) بكسر في الرسغ. وكان معهما رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر.

واعتزل الأمير الحياة العامة في عام 2017 رغم أنه يظهر بين الحين والآخر في مناسبات رسمية مع الملكة إليزابيث (92 عاما)، بحسب "رويترز".

يذكر أنه لا توجد سن قانونية للتوقف عن القيادة في بريطانيا، لكن يتعين على السائقين فوق 70 عاما تجديد تراخيص القيادة كل 3 أعوام.