بعد حادث تصادم... زوج الملكة إليزابيث يتخلى عن رخصة القيادة

كان الأمير البالغ من العمر (97 عاما) قد نجا من الحادث دون إصابات عندما انقلبت سيارة من نوع لاندروفر كان يقودها على جانبها بعد اصطدامها بسيارة أخرى في 17 يناير/ كانون الثاني قرب ضيعة ساندرينغهام في شرق إنجلترا.
وفي السيارة الأخرى، أصيبت السائقة (28 عاما) بجروح في الركبة كما أصيبت مرافقتها (45 عاما) بكسر في الرسغ. وكان معهما رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر.
واعتزل الأمير الحياة العامة في عام 2017 رغم أنه يظهر بين الحين والآخر في مناسبات رسمية مع الملكة إليزابيث (92 عاما)، بحسب "رويترز".
يذكر أنه لا توجد سن قانونية للتوقف عن القيادة في بريطانيا، لكن يتعين على السائقين فوق 70 عاما تجديد تراخيص القيادة كل 3 أعوام.
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