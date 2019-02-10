سلطات المكسيك تعلن عن مقتل صحفي بالرصاص

قال مسؤولون إن مذيعا إخباريا في الإذاعة بولاية تاباسكو المكسيكية قتل بالرصاص، يوم السبت، في ثاني حادث من نوعه هذا العام فيما تشهد البلاد أعمال عنف قياسية أودت بحياة العديد من الصحفيين.

© REUTERS / NAVESH CHITRAKAR بالصور... النساء يتزوجن الأشجار في المكسيك

مكسيكو سيتي — سبوتنيك . وبحسب "رويترز"، قال مكتب الادعاء في تاباسكو في بيان إن خيسوس أوغينيو راموس توفي يوم السبت في مستشفى بمدينة إيمليانو زاباتا بسبب إصابته بأعيرة نارية.

وأعرب حاكم تاباسكو، أوغوستو لوبيز، عن أسفه لفقدان الصحفي المعروف باسم "تشوتشين" وقال إن تحقيقا سيجرى في مقتله.

وقفز عدد القتلى في المكسيك بمقدار الثلث إلى ما يربو على 33 ألفا العام الماضي، إذ سجل رقما قياسيا في 10 سنوات بعد بدء حملة عسكرية لمكافحة الاتجار بالمخدرات.

وسقط الصحفيون المحليون ضحية لأعمال العنف، مما دفع لجنة حماية الصحفيين إلى تصنيف المكسيك على أنها أخطر بلد في النصف الغربي من الكرة الأرضية بالنسبة للعاملين في مجال الإعلام.