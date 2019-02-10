روسيا تعد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي حول فنزويلا

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": إن "روسيا أعدت مشروع قرار خاص بها لمجلس الأمن بشأن دعم فنزويلا".
وتشهد فنزويلا توترا، منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر إعلان زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، وإعلان مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.
وسارع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الاعتراف بزعيم المعارضة "رئيسا انتقاليا"، وتبعته كل من كندا، وكولومبيا، وبيرو، والإكوادور، وباراغواي، والبرازيل، وشيلي، وبنما، والأرجنتين، وكوستاريكا، وأستراليا، وغواتيمالا ثم بريطانيا.
وبالمقابل، أيدت كل من تركيا وروسيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.
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