روسيا تعد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي حول فنزويلا

أعلن مصدر مطلع في الأوساط الدبلوماسية، أن روسيا أعدت مشروع قرار خاص بها لمجلس الأمن الدولي بشأن فنزويلا.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": إن "روسيا أعدت مشروع قرار خاص بها لمجلس الأمن بشأن دعم فنزويلا".

© AFP 2018 / STR شركة النفط الفنزويلية تنقل حساباتها المصرفية إلى بنك روسي

هذا وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام، أن الولايات المتحدة ترغب في تقديم مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي بشأن إجراء انتخابات رئاسية جديدة في فنزويلا

وتشهد فنزويلا توترا، منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر إعلان زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، وإعلان مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وسارع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الاعتراف بزعيم المعارضة "رئيسا انتقاليا"، وتبعته كل من كندا، وكولومبيا، وبيرو، والإكوادور، وباراغواي، والبرازيل، وشيلي، وبنما، والأرجنتين، وكوستاريكا، وأستراليا، وغواتيمالا ثم بريطانيا.

وبالمقابل، أيدت كل من تركيا وروسيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.