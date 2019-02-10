حريق في مقاطعة روسية يؤدي إلى سقوط قتلى أطفال

أعلنت الإدارة الإقليمية للجنة التحقيق الروسية، مقتل امرأة وأربعة أطفال جراء حريق وقع في منزل خاص ليلة الأحد في قرية "بولويكا كراسنوزيرسكي"، بمقاطعة نوفوسيبيرسك الروسية.

© Sputnik . Vitaly Belousov إخماد حريق ضخم في مصنع لمركز للبحوث والإنتاج الفضائي في روسيا

نوفوسيبيرسك — سبوتنيك . وأفاد المركز الإقليمي لمكتب التحقيقات الفدرالي الروسي في بيان اليوم الأحد 10 فبراير / شباط: "حوالي الساعة الساعة 9 مساء بتوقيت موسكو، 9 فبراير، وقع حريق في مبنى سكني خاص يقع في قرية "بولويكا كراسنوزيرسكي" بمقاطعة نوفوسيبيرسك

وتابع: "بعد إخماد الحريق، تم العثور على جثث امرأة مواليد عام 1982 وأربعة أطفال صغار مواليد أعوام 2013 و2015 و2016 و2018 ".

وأضاف البيان: "في الوقت الراهن، يقوم المحققون من الإدارة الإقليمية للجنة التحقيق الروسية بتفتيش مكان الحادث لمعرفة سبب الحريق".

وأوضح أنه يجري بحث مسألة فتح قضية جنائية بالمادة التسبب في الموت بسبب الإهمال.