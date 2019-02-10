بعد ترشحها رسميا للرئاسة الأمريكية... إليزابيث وارن: سنعيد السلطة للشعب

قالت السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن إنها ستعيد السلطة للشعب، وذلك عقب إعلان ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.

وأعلنت وارن، السيناتور الديمقراطية من ولاية ماساتشوستس، أمس السبت 9 فبراير / شباط، ترشحها رسميا للرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتبت وارن على "تويتر": "عميق الشكر لكل شخص شارك في الحشد الجماهيري الخاص بإعلان ترشحي رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020"

وأضافت: "كان شيئا عظيما، وهذه الحركة الشعبية سوف تعيد السلطة ليد الشعب، الذي يملكها".

وأعلنت وارن، عن تشكيل لجنة دعم، وقالت: "هذه هي الخطوة ما قبل الأخيرة في إجراءات الترشيح الرئاسية العادية، وتحدثت، وارن أمام جمع من أنصارها في لورنس، ولاية مساتشوستس، في موقع مصنع قديم حيث وقعت إضرابات مهمة للحركة العمالية منذ قرن مضى".

I’m deeply grateful for everyone who made our announcement in Lawrence so incredible. This grassroots movement will put power back in the hands of the people – where it belongs. pic.twitter.com/I3yRddj74B — Elizabeth Warren (@ewarren) February 10, 2019

وانتقدت السيناتور الديمقراطية، الرئيس الحالي دونالد ترامب قائلة: "إن الشخص الذي يجلس في البيت الأبيض الآن ليس هو السبب في عدم النجاح في بلدنا. إنه ببساطة أحدث وأشد أعراض ما هو خطأ في أمريكا، وهو نتاج نظام مزور يدعم الأغنياء والأقوياء، ويصب على الآخرين الوحل".

وبعد إعلان ترشحها قال ترامب على "تويتر": "في بعض الأحيان أطلق على إليزابيث وارن اسم (بوكاهانتس)، ابنة الأمريكيين القدماء (الهنود الحمر)، التي أسرها الإنجليز في حربهم ضد الأمريكيين القدماء".

وتابع: "انضمت وارن للسباق الرئاسي. هل ستكون أول سيدة من الأمريكيين القدماء تترشح للرئاسة الأمريكية، أم ستقرر بعد 32 عاما أن هذا الأمر لن يسير بطريقة جيدة".

وأضاف: "أنتظركي في السباق الرئاسية ليز".

Today Elizabeth Warren, sometimes referred to by me as Pocahontas, joined the race for President. Will she run as our first Native American presidential candidate, or has she decided that after 32 years, this is not playing so well anymore? See you on the campaign TRAIL, Liz! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2019

وتبلغ وارن من العمر 69 عاما، في الماضي كانت أستاذة جامعية في القانون، عضو مجلس الشيوخ عن ماساتشوستس منذ عام 2012. وعادة ما توصف معتقداتها السياسية بأنها شعبوية يسارية.

وحتى هذه اللحظة، تعتبر وارن، أحد أبرز المرشحين الديمقراطيين المحتملين، إلى جانب نائب الرئيس السابق جو بايدن، والسيناتور بيرني ساندرز، الأقرب إلى وارن، والمنافس الأقوى لها في الانتخابات الأولية المبكرة.

We had a terrific crowd of people in Dover, NH who are ready to get organized, build a movement, and make big, structural change. pic.twitter.com/sCF0qypE6q — Elizabeth Warren (@ewarren) February 9, 2019

وبدأ الاستعداد للسباق الرئاسي، كل من السناتور كامالا هاريس، النائب تولسي غابارد، والرئيس السابق لشبكة ستاربكس هوارد شولز، والسناتور كوري بوكر.

وتجري الانتخابات الرئاسية في نوفمبر / تشرين الثاني 2020، ومن المتوقع، أن يرشح الرئيس دونالد ترامب، نفسه لولاية ثانية عن الحزب الجمهوري.