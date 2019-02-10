زعيمة الديمقراطيين بالكونغرس تعلن موقفها من الوضع في فنزويلا

وأعلن غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد عقب الاحتجاجات، التي شهدتها فنزويلا الشهر الماضي، وهو التصرف الذي تدعمه واشنطن.
وقالت بيلوسي: "أدعم غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا حتى يتم عقد انتخابات حرة ديمقراطية في البلاد"، مضيفة: "أمريكا يجب أن تحترم العملية الديمقراطية الشرعية، ويجب عليها دعم حق الشعب الفنزويلي في التظاهر وحقوق الإنسان".
وانتقدت بيلوسي موقف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، معتبرة أن يجب إدانته بسبب قراره الأخير برفض المساعدات الإنسانية للشعب الفنزويلي.
Appreciate @SpeakerPelosi‘s strong statement of support. The U.S. stands united in its support of Venezuelan Interim President Juan Guaidó, and of the peaceful, constitutional transition to democracy in Venezuela. https://t.co/slwxPTHwoZ— John Bolton (@AmbJohnBolton) February 10, 2019
وأعلنت أكثر من 40 دولة بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية كبرى ومعظم دول أمريكا اللاتينية اعترافها بغوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا.
وزادت الضغوط الدولية على مادورو للتنحي هذا الأسبوع في حين تواصل روسيا والصين دعمه وحذرتا واشنطن وآخرين من التدخل.
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