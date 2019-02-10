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    مظاهرات في كاراكاس، فنزويلا 21 يناير/ كانون الثاني 2019

    أمريكا تسلم كولومبيا الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية لفنزويلا

    © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
    العالم
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    الموضوع:
    متابعة الملف الفنزويلي ورد فعل المجتمع الدولي (87)
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    أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تسليم كولومبيا الدفعة ألأولى من المساعدات الإنسانية لفنزويلا.

    موسكو — سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في رسالة على تويتر: "تفخر الولايات المتحدة بإعلان وصول الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية للشعب الفنزويلي في كوكوتا بكولومبيا".

    في وقت سابق، قام الجيش الفنزويلي بوضع حاجز أمني على جسر الحدود مع كولومبيا لمنع وصول المساعدات الإنسانية الدولية إلى البلاد.وأضافت "سنواصل العمل مع غوايدو وشركائنا لتقديم المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في فنزويلا".

    ومن الجدير بالذكر أن الأزمة السياسية في فنزويلا تفاقمت وتصاعدت حدة المظاهرات، وخاصة بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة، ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة.

    وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

    وعقب ذلك، أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

    رد فعل المجتمع الدولي حول الوضع في فنزويلا
    © Sputnik /
    رد فعل المجتمع الدولي حول الوضع في فنزويلا
    الموضوع:
    متابعة الملف الفنزويلي ورد فعل المجتمع الدولي (87)

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    كولومبيا, مساعدات, وكالة سبوتنيك, وزارة الخارجية الأمريكية, فنزويلا
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