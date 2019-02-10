أمريكا تسلم كولومبيا الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية لفنزويلا

موسكو — سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في رسالة على تويتر: "تفخر الولايات المتحدة بإعلان وصول الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية للشعب الفنزويلي في كوكوتا بكولومبيا".

The United States is proud to announce the arrival of the first shipment of relief supplies being delivered in Cúcuta, Colombia for the Venezuelan people. We will continue to work with @jguaido and our partners to deliver humanitarian aid to Venezuelans in need. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/1ygIDx90VM — Department of State (@StateDept) February 10, 2019

في وقت سابق، قام الجيش الفنزويلي بوضع حاجز أمني على جسر الحدود مع كولومبيا لمنع وصول المساعدات الإنسانية الدولية إلى البلاد.وأضافت "سنواصل العمل مع غوايدو وشركائنا لتقديم المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في فنزويلا".

ومن الجدير بالذكر أن الأزمة السياسية في فنزويلا تفاقمت وتصاعدت حدة المظاهرات، وخاصة بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة، ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة.

وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

وعقب ذلك، أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.