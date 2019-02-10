مسؤول إيراني: مستعدون للحوار والتعاون مع جمیع دول المنطقة

وأشاد خرازي بمقاومة قطر أمام الحصار الذي فرضته بعض الدول علیها، وقال، إن إیران مدت ید المساعدة نحو قطر، لأنها تؤمن بأن دولة ما لا یمكنها الهیمنة على المنطقة ونعتبر التدخل في سیاسات الدول الأخرى أمرا مرفوضا.