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13:13 10 فبراير/ شباط 2019
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    الخارجية الإيرانية

    السفیر الإیرانی فی موسكو: طهران تعتبر الآلیة المالیة الأوروبية خطوة أولى

    © Sputnik. Sipo
    العالم
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    صرح السفیر الإیراني فی موسكو، مهدی سنائي، أن إیران تنظر للآلیة المالیة لدعم التبادل التجاري بین إیران وأوروبا (INESTEX) كخطوة أولى لأنها تتوقع من أوروبا أكثر مما قامت به حتى الآن.

    وقال سنائی إن هذه الآلية خطوة جادة لأن الاتحاد الأوروبي یمكنه اتخاذ القرار بصورة مستقلة ولمصلحة الحوار والتفاوض. وذلك بحسب وكالة "إرنا". 

    الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال خطابه بعد خروج دونالد ترامب من صفقة الاتفاق النووي مع إيران، 8 مايو/ أيار 2018
    © AP Photo / Iranian Presidency Office
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    واعتبر العقیدة الدفاعیة لإیران بأنها دفاعیة الطابع، مضيفا أنه لا توجد هنالك أي قیود دولیة حول إنتاج واختبار الصواریخ، ولم یتم طرح هكذا موضوع فی الاتفاق النووي، الذی لا یمنع إیران من التحرك في هذا المسار.
    وتابع سنائي إننا نرى هذا الأمر في موقف روسیا أیضا وقد أعلن المسؤولون الروس، مرارا بأن الأنشطة الصاروخیة الإیرانیة لا تنتهك أي اتفاق دولي.
    وحول تدخلات أمريكا في شؤون الدول الأخرى، قال السفیر الإیراني في موسكو، مهدي سنائي، إن تدخلات الولایات المتحدة الأمريكیة في شؤون الدول الأخرى لم تسفر سوى عن عدم الاستقرار، والمثال على ذلك هو سوریا والعراق ولیبیا.

    وأشار سنائي إلى التدخلات الأمريكیة التي كانت مقتصرة على منطقة الشرق الأوسط، قد امتدت الآن إلى فنزویلا أیضا، حیث فرضت أمريكا إجراءات ضد الحكومة الشرعیة فیها لاضعافها والاعتراف بشخص آخر رئیسا للجمهوریة، معربا عن أمله بألا یتكرر السیناریو الذي حدث في منطقة الشرق الأوسط، في فنزویلا مرة أخرى.

     

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    الخارجية الإيرانية, الشرق الأوسط, أمريكا, الخارجية الإيرانية, أمريكا, إيران
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