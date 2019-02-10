السفیر الإیرانی فی موسكو: طهران تعتبر الآلیة المالیة الأوروبية خطوة أولى

وقال سنائی إن هذه الآلية خطوة جادة لأن الاتحاد الأوروبي یمكنه اتخاذ القرار بصورة مستقلة ولمصلحة الحوار والتفاوض. وذلك بحسب وكالة "إرنا".



© AP Photo / Iranian Presidency Office مسؤول إيراني: مستعدون للحوار والتعاون مع جمیع دول المنطقة

واعتبر العقیدة الدفاعیة لإیران بأنها دفاعیة الطابع، مضيفا أنه لا توجد هنالك أي قیود دولیة حول إنتاج واختبار الصواریخ، ولم یتم طرح هكذا موضوع فی الاتفاق النووي، الذی لا یمنع إیران من التحرك في هذا المسار.وتابع سنائي إننا نرى هذا الأمر في موقف روسیا أیضا وقد أعلن المسؤولون الروس، مرارا بأن الأنشطة الصاروخیة الإیرانیة لا تنتهك أي اتفاق دولي.وحول تدخلات أمريكا في شؤون الدول الأخرى، قال السفیر الإیراني في موسكو، مهدي سنائي، إن تدخلات الولایات المتحدة الأمريكیة في شؤون الدول الأخرى لم تسفر سوى عن عدم الاستقرار، والمثال على ذلك هو سوریا والعراق ولیبیا.

وأشار سنائي إلى التدخلات الأمريكیة التي كانت مقتصرة على منطقة الشرق الأوسط، قد امتدت الآن إلى فنزویلا أیضا، حیث فرضت أمريكا إجراءات ضد الحكومة الشرعیة فیها لاضعافها والاعتراف بشخص آخر رئیسا للجمهوریة، معربا عن أمله بألا یتكرر السیناریو الذي حدث في منطقة الشرق الأوسط، في فنزویلا مرة أخرى.