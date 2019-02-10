ظريف يهاجم مؤتمر وارسو ويحكم عليه بالفشل قبل انعقاده

هاجم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، مؤتمر وارسو الذي دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن مؤتمر وارسو محكوم عليه بالفشل قبل انعقاده، مشيرا إلى أن المؤتمر ربما لن يتم انعقاده، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.



© REUTERS / Mike Segar ظريف يرد على بومبيو: يهود إيران يحتفلون بـ40 عاما من التقدم

وأضاف ظريف، "أن الأمريكيين سعوا كثيرا لعقد مؤتمر ضد إيران في وارسو ببولندا، إلا أنهم تراجعوا عن مواقفهم، ولهذا السبب فقد غيروا عنوانه وأعلنوا أن إيران ليست موضوع المؤتمر".

وتابع، أن الأمريكيين أعلنوا كذلك بأن نائب الرئيس الأمريكي سيشارك في مؤتمر وارسو، لذا فإن جميع المؤشرات تدل على أن لأهدافهم وحركتهم اللأولية لم تحقق النتيجة اللازمة لهم".

وأردف ظريف، أن أمريكا تسعى بصورة ما للتعويض عن الأجواء المتبلورة ضدها، لذا يبدو أن هذا المؤتمر سوف لن يعقد وفقا لما يريده الأمريكيون.

واختتم ظريف، أنه لم يتم توجيه الدعوة لأي من المسؤولين الإيرانيين للمشاركة في المؤتمر، مؤكدا أن مؤتمر وارسو محكوم بالفشل قبل انعقاده.