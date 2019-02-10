لاغارد: وضع التجارة العالمية حاليا يرتبط بالبريكست

قالت مدير صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، اليوم الأحد، إن وضع التجارة العالمية حاليا مرتبط بالبريكست والتباطئ الاقتصادي الصيني.

واعتبرت لاغارد، خلال الجلسة الرئيسية للقمة العالمية للحكومات في دبي، أن القادة السياسين هم من يهندسون التجارة، لذلك يجب أن يجتمع كل الأطراف ويعالجون الأمور بهدوء.



© Sputnik . فلاديمير بيسنيا لاغارد: مصدرو النفط لم يتعافوا من صدمة أسعار الخام في 2014

وحول الأزمة الاقتصادية المتوقعة، أوضحت لاغارد، أن القطاع العام والمؤسسات الخاصة عليهم الاستعداد لهذا الأمر، محذرة من اعتماد الدول على الإجراءات الحمائية، باعتبار أن تلك السياسات لن تفيد في مواجهة الوضع بل تزيد من تأزيمه، حسب قولها.

وأكدت مدير صندوق النقد الدولي، أن الفساد يقوض السلطة والثقة، بينما الثانية تعد حجر الأساس في معدلات النمو، معتبرة أن كل الرؤساء يريدون تحقيق التنمية المستدامة، ولكن ذلك يجب أن يأتي بالتوازي مع النمو، مشيرة إلى تجربة جورجيا في مواجهة الفساد.

وحول تطور الذكاء الاصطناعي والثورة التكنولوجية، أكدت لاغارد أن المرأة ستتأثر بشكل أكبر من الرجل مع تطور الذكاء الاصطناعي، لارتباط مهام الأولى بالروتين، وبالتالي يمكن أن يساعدها هذا التطور في تأدية مهامها، وربما لذلك نتائج سلبية أيضا، مشيرة لتخوف البعض من فقدان وظائفهن بسبب الذكاء الاصطناعي وقدرته على القيام بمهام البشر.