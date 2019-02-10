نتنياهو يوجه رسالة تهديد لإيران... باللغة الفارسية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إننا مستمرون في إحباط التموضع الإيراني بسوريا.

واستهل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جلسة الحكومة الأسبوعية، صباح اليوم الأحد، بالتأكيد على المشاركة في مؤتمر السلام والأمن الذي سيعقد في مدينة "وارسو" البولندية، في الفترة من 13-14 من الشهر الجاري.

این هفته عازم اجلاس ورشو هستم که هدف آن برقراری صلح و امنیت است. در آنجا با معاون رئیس جمهور آمریکا مایک پنس، وزیر امور خارجه آمریکا مایک پمپئو و دیگر رهبران جهان ملاقات خواهم کرد. — بنيامين نتانياهو (@israelipm_farsi) February 10, 2019

وأوضح نتنياهو في تغريداته عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قبل قليل، أنه سيبحث في المؤتمر الدولي السبل لإحباط التموضع الإيراني بسوريا، وصد العدوان الإيراني، ومنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

نخستین محور گفتگوها رژیم ایران است — چگونه از تلاش‌های این رژیم برای استقرار نظامی در سوریه جلوگیری کنیم، چگونه جلوی رفتار خشونت‌ آمیز او در منطقه را بگیریم و مهم‌تر از هر چیز، چگونه از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای پیشگیری کنیم. — بنيامين نتانياهو (@israelipm_farsi) February 10, 2019

وذكر نتنياهو في تغريداته التي نشرها باللغة الفارسية أنه سيلتقي بنائب الرئيس الأمريكي ومع وزير الخارجية الأمريكي ومع زعماء آخرين. بدعوى التصدي للسياسات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط.

ويشار إلى أن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، قد دعا الشهر الماضي لإقامة مؤتمر دولي لمناهضة السياسات الإيرانية في الشرق الأوسط، على أن يعقد في العاصمة البولندية "وارسو".