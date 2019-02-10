بالفيديو والصور... الثلوج تغطي مدينة سياتل الأمريكية

استيقظ سكان سياتل بالولايات المتحدة، أمس السبت، 9 فبراير/شباط، على منظر نادر إذ غطت الثلوج مدينتهم وأبقت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية التحذيرات من هبوب عواصف سارية في كثير من الأجزاء بالمنطقة.

وكان المنظر مذهلا بالنسبة لكلسي ومات تاديو اللذين يزوران سياتل لأول مرة قادمين من كاليفورنيا. وقالت كلسي لشبكة "إن.بي.سي"هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها سقوط الثلوج، شيء لا يصدق".

More spin outs and crashes in the snow. This is on 405 in Bothell area. Treacherous driving all over. #wawx #Q13FOX pic.twitter.com/wa5yhHlKfG — John Hopperstad (@JohnHopperstad) February 4, 2019

وبحلول ظهر، أمس السبت، كانت الكهرباء ما زالت مقطوعة عن نحو 50 ألف شخص في منطقة بوجيت ساوند بعد أن تسببت الثلوج والرياح يوم الجمعة في انقطاع التيار.

We got 12” in the new Rainier Ridge Community (formerly Lipoma Firs Golf Course) in Puyallup. Taken 7 am this morning and lightly snowing at the moment. pic.twitter.com/LWxD6S3wDN — HawaiiBoyBlue (@HawaiiBoyBlue) February 9, 2019

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن طبقة من الجليد بسُمك 16 سنتيمترا غطت مطار سياتل تاكوما الدولي يوم الجمعة وهي أكبر طبقة من الجليد تغطي المطار منذ عام 2014.

Snow really coming down in the Arlington area. Nearly 2 inches so far. Traffic moving well along I-5 but just north of here there is slush on road and spin outs causing backups. #wawx #seattlesnowday #Q13FOX pic.twitter.com/H3ScIWHgot — John Hopperstad (@JohnHopperstad) February 8, 2019

وقال موقع فلايت أواير دوت كوم إنه تم إلغاء أكثر من 225 رحلة في المطار، أمس السبت.