"الناتو": لن نتخلى عن السلاح النووي قبل روسيا والصين

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف يعارض الأسلحة النووية، لكنه لن يتخلص من ترساناته إذا لم تفعل روسيا والصين ذلك.

وقال ستولتنبرغ، بحسب المكتب الصحفي للحلف على تويتر: "إن هدف الناتو هو عالم خال من الأسلحة النووية، لكن العالم لن يصبح أكثر أمنا، إذا تخلص الناتو من جميع أسلحته النووية، بينما تحتفظ وتوسع روسيا والصين ودول أخرى ترساناتها النووية".

The next meeting of #NATO Heads of State and Government will take place in London in December. It is the ideal setting to mark 70 years of transatlantic cooperation, as the home of NATO's first HQ back in 1949. Grateful to UK for hosting: https://t.co/boWxVq0YUo — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 6, 2019

وصرح ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق، أن الحلف يعتزم مواصلة جهوده للحفاظ على معاهدة القضاء على الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وأضاف ستولتنبرغ، في مقابلة مع مجموعة "فونكه" الإعلامية، إن "الناتو سيواصل العمل للحفاظ على المعاهدة وتعزيز المراقبة على الأسلحة. وسننظر في مبادرات بشأن هذه القضية. وسنواصل التحدث مع روسيا" ، مشيرا إلى أن الناتو، يرحب بمبادرة ألمانيا بشأن عقد مؤتمر دولي حول نزع السلاح في آذار/مارس.

وأعلنت الولايات المتحدة ، في وقت سابق، رسميا الانسحاب من معاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفياتي عام 1987، اعتبارا من يوم 2 شباط/فبراير الجاري.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة بدأت إجراءات انسحابها من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع روسيا، وأنها ستبدأ في دراسة الرد العسكري على انتهاكات روسيا للمعاهدة.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أوضح أن بلاده تمنح روسيا مهلة مدتها 6 أشهر "لإنقاذ الاتفاقية"، إلا أن بومبيو أبدى استعداد واشنطن لمواصلة التفاوض مع موسكو حول موضوع مراقبة انتشار الأسلحة، معبرا عن أمله بأن تعود روسيا للوفاء بالتزاماتها ضمن معاهدة الصواريخ.

وردا على ذلك أعلن الكرملين أن روسيا علقت العمل بمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، ردا بالمثل على قرار الولايات المتحدة، وأوعز الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ببدء العمل على إنتاج صواريخ جديدة، بينها صواريخ أسرع من الصوت.