أردوغان يعلن إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الكتب والصحف

وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، حجر أساس دار أوبرا داخل مركز أتاتورك الثقافي بحلته الجديدة، في ساحة تقسيم وسط مدينة إسطنبول.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، قال أردوغان، "ليس لأحد بعد الآن أن يجبر بلدنا على الحد الأدنى من الفنون والثقافة، كما أن أولئك الذين يرون الفن والفنانين على أنهم أداة لسياساتهم، لن يستطيعوا إجهاض مسيرة الحياة الثقافية والفنية في تركيا".

وتابع، "سنرفع ضريبة القيمة المضافة عن الكتب والمجلات والصحف".

#عاجل | الرئيس #أردوغان: من الآن فصاعدًا لن تكون هناك ضريبة قيمة مضافة على الكتب والمجلات والصحف — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ١٠ فبراير ٢٠١٩

وذكر الرئيس التركي، أن البرلمان سيناقش مشروع قانون لإلغاء ضريبة القيمة المضافة عن الكتب والمنشورات الدورية، بحيث تشمل الناشر والبائع.

وأضاف قائلا: "أود الإعلان عن بشارة أخرى، نقوم بتحويل "ثكنة رامي" إلى أكبر مكتبة بإسطنبول".



#عاجل | الرئيس #أردوغان: أود الإعلان عن بشارة أخرى، نقوم بتحويل "ثكنة رامي" إلى أكبر مكتبة باسطنبول — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ١٠ فبراير ٢٠١٩

وفي كلمة له خلال الحفل، قال أردوغان: "إن إجمالي التكلفة الاستثمارية لمركز أتاتورك الثقافي، بلغت 860 مليون ليرة، معربا عن أمله في أن يحمل هذا المشروع كل الخير لإسطنبول وتركيا".

وأردف قائلا: "إن من عارضوا هدم البناء القديم وتشييد بناء أكثر حداثة، هم أولئك الذين يتصرفون بدافع من التعصب الأيديولوجي، وليس بدافع الثقافة والفنون".

وأكد بأن مركز أتاتورك الثقافي في إسطنبول سيكون صرحا للمجد الذي يعلي من شأن قيم الشعب التركي ومعتقداته وتاريخه وثقافته.