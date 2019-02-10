دولة شرق أوسطية تتصدر قائمة احتياطي الغاز العالمي

ذكر تقرير حول قائمة الدول التي تتصدر حجم احتياطيات الغاز في العالم أن إيران أصبحت الدولة الأولى عالميا بحجم احتياطي الغاز الطبيعي.

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن إحصائيات وبيانات عالمية أن إيران تمتلك أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم لذلك فإن موضوع تخزين الغاز يكتسب الأهمية للغاية.

© AP Photo / Sakchai Lalit إيران تستأنف تصدير الغاز إلى العراق

وتحتل إيران المرتبة الخامسة عالمياً في تخزين الغاز الطبيعي، وتمتلك حالياً خزانين لتخزين الغاز الطبيعي هما "شوريجه" و"سراجه".

ووفقا لتصريحات مسؤولي الشركة الوطنية الإيرانية للغاز الطبيعي فإن دراسات تجري حاليا على 40 خزان للغاز الطبيعي في البلاد حيث يتم إعداد 9 خزانات منها للتخزين.

وكانت طهران خرجت بتصريحات جديدة منذ أيام، على لسان وزير نفطها بيجن زنغنه، الذي أكد أن إيران تفوقت على الدولة الخليجية قطر في إنتاج الغاز.

وأكد زنغنه، خلال مراسم تدشين مشروع توصيل الغاز إلى مدينة جيرفت جنوب شرقي إيران، في 21 يناير/كانون الثاني ارتفاع إنتاج بلاده من الغاز بنسبة 35% خلال العام المالي الجاري مقارنة بالعام الماضي، مضيفا أن إيران تفوقت على قطر في مجال إنتاج الغاز، وذلك وفقا لوكالة "أنباء فارس" الإيرانية.

وأضاف زنغنه: "إيران تمكنت من إدخال 14 مرحلة من حقل "بارس الجنوبي" للغاز إلى دائرة الإنتاج، والآن تمكنت من تحقيق إنتاج يبلغ 610 مليون متر مكعب يوميا، وتفوقت علي قطر في هذا المجال".

وحقل "بارس الجنوبي"، أو ما يعرف بحقل غاز الشمال، هو حقل غاز طبيعي يقع في الخليج تتقاسمه إيران وقطر، ويعد أكبر حقل غاز في العالم حيث يكمن فيه 50.97 ترليون متر مكعب من الغاز.