شاهد كيف يبدو ترامب لو لم يمتلك شعرا (صورة)

من المعروف أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يمتلك شعرا خفيفا في الوسط، حيث يقوم بتغطيته عبر الشعر الذي ينمو على الجانبين.

وهنا قام مستخدم منصة "تويتر" والذي يدعى "Stone Cold" بنشر صورة للرئيس الأمريكي تظهر الفرق في حال كان ترامب لم يمتلك شعرا.

I wanted to see what would happen if I took the natural skin color from around his eyes and applied it to the rest of his face and took away the comb over and hair dye. So I guess this is what donald would look like if he was a normal man. pic.twitter.com/nnMTC1fNJc — Stone Cold (@stonecold2050) February 9, 2019

وعلق على الصورة قائلا:"أردت أن أشاهد ماذا سيحدث في حال أخذت لون الجلد الطبيعي من حول عينيه ووضعته على بقية وجهه، وقمت بإزالة الشعر في المنتصف".

وأضاف "لذا أعتقد أن هذا ما سيبدو عليه ترامب إذا ما كان رجلا عاديا".

ويشار إلى أن الصورة انتشرت بشكل كبير عبر المنصة وحصدت أكثر من 37 ألف إعجاب وأكثر من 5 آلاف تعليق.