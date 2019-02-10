رئيس وزراء باكستان يتحدث عن "إصلاحات موجعة"

أعلن رئيس وزراء باكستان، عمران خان، اليوم الأحد، أن حكومته ستعمل قدما من أجل جذب الاستثمار الأجنبي، وكذلك السياحة.

القاهرة —سبوتنيك. ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، قال خان، في كلمة له خلال مشاركته بقمة الحكومات في دبي، "نعمل على فتح باكستان أمام الاستثمارات الأجنبية والسياحة، وخلال حديثي مع نائب رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن راشد، كان يشير إلى ضرورة تشجيع الاستثمارات والشركات على تحقيق الأرباح، وأخذ المخاطرة وعدم التردد".

© REUTERS / REUTERS TV تفاصيل الزيارة الأولى... ماذا ناقش رئيس وزراء باكستان مع أمير قطر