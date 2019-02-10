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20:57 10 فبراير/ شباط 2019
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    الشرطة الإيرانية

    وزير الأمن الإيراني يعلن القبض على سبعة أشخاص للاشتباه في صلتهم بـ"داعش"

    © AP Photo / Ebrahim Noroozi
    العالم
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    أعلن وزير الأمن الإيراني محمود علوي اعتقال الأجهزة الأمنية يوم الجمعة الماضية سبعة أشخاص، للاشتباه في صلتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي كانوا يخططون لتنفيذ عمليات تخريبية.

    طهران — سبوتنيك. ونقل التلفزيون الإيراني عن الوزير علوي، مساء اليوم الأحد، قوله "ألقينا القبض على مجموعة مكونة من 7 أشخاص على صلة بجماعة داعش كانوا يخططون لعمليات".

    مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية بعد القبض على جريح أثناء قتالهم مع داعش في المنطقة الشمالية من دير الزور في سوريا
    © REUTERS / Rodi Said
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    وتابع علوي "أننا نرصد وبإشراف ويقظة تأمين حركات الأعداء بشكل شامل، ومثلما رأيتم، لم يحصل هذه الأيام أي حدث، وهذا لا يعني بالطبع أن العدو لم يكن لديه مخطط…"، مضيفا " فقد نجحنا ليلة 8 شباط/فبراير الجاري في الكشف خلية على صلة بداعش (الإرهابي المحظور في روسيا) وإلقاء القبض على أفرادها السبعة، الذين كانوا ينوون تنفيذ أعمال تخريبية".

    وأضاف وزير الأمن،" لقد تم إلقاء القبض على خلايا أخرى، ولم تتمكن من تنفيذ أعمالها"، معربا عن أملة بأن تنجح القوات الأمنية في توفير مستوى جيد من الأمن حتى نهاية عشرة الفجر (1-11 شباط/فبراير) ونهاية العام الحالي والسنوات القادمة، من خلال التعاضد بين الأجهزة الأمنية في البلاد".

    كان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران على خامنئي قد قرر، الخميس الماضي، الإفراج عن عدد كبير من السجناء، وتخفيف العقوبة عن عدد آخر، بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية التي أسقطت حكم الشاه.

    الكلمات الدلالية:
    داعش, إيران
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