وزير الأمن الإيراني يعلن القبض على سبعة أشخاص للاشتباه في صلتهم بـ"داعش"

طهران — سبوتنيك. ونقل التلفزيون الإيراني عن الوزير علوي، مساء اليوم الأحد، قوله "ألقينا القبض على مجموعة مكونة من 7 أشخاص على صلة بجماعة داعش كانوا يخططون لعمليات".

© REUTERS / Rodi Said "قسد" تعلن سيطرتها على 41 موقعا لـ"داعش" وتدمير تحصيناتهم شرق الفرات السوري

وتابع علوي "أننا نرصد وبإشراف ويقظة تأمين حركات الأعداء بشكل شامل، ومثلما رأيتم، لم يحصل هذه الأيام أي حدث، وهذا لا يعني بالطبع أن العدو لم يكن لديه مخطط…"، مضيفا " فقد نجحنا ليلة 8 شباط/فبراير الجاري في الكشف خلية على صلة بداعش (الإرهابي المحظور في روسيا) وإلقاء القبض على أفرادها السبعة، الذين كانوا ينوون تنفيذ أعمال تخريبية".

وأضاف وزير الأمن،" لقد تم إلقاء القبض على خلايا أخرى، ولم تتمكن من تنفيذ أعمالها"، معربا عن أملة بأن تنجح القوات الأمنية في توفير مستوى جيد من الأمن حتى نهاية عشرة الفجر (1-11 شباط/فبراير) ونهاية العام الحالي والسنوات القادمة، من خلال التعاضد بين الأجهزة الأمنية في البلاد".

كان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران على خامنئي قد قرر، الخميس الماضي، الإفراج عن عدد كبير من السجناء، وتخفيف العقوبة عن عدد آخر، بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية التي أسقطت حكم الشاه.