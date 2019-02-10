أردوغان: سنلغي ضريبة القيمة المضافة عن الكتب والصحف

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إن الحكومة ستلغي ضريبة القيمة المضافة عن الكتب والمجلات والصحف في إجراء تنظيمي يناقشه البرلمان الأسبوع المقبل.

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وحسب "رويترز" أوضح أردوغان أن الإجراء يهدف لتوسيع انتشار الكتب والإعلام المكتوب ودعم الناشرين الذين تضرروا من التوسع الرقمي في القطاع.

وأضاف الرئيس التركي في كلمة بإسطنبول "سيتم مناقشة إلغاء ضريبة القيمة المضافة عن الكتب والمنشورات الدورية في إطار قانون بالبرلمان هذا الأسبوع، وسيجري توسيعه (الإلغاء) ليشمل كل الناشرين والبائعين".

وقال أردوغان "لن تفرض ضريبة قيمة مضافة على الكتب والمجلات والصحف بعد الآن".

ومنذ الأسبوع الماضي، يبتاع الأتراك الكتب والمجلات والصحف دون ضريبة قيمة مضافة إذا اشتروها مباشرة من دار نشر مرخصة أو مواقعها على الإنترنت. وتفرض السلطات ضريبة قيمة مضافة بواقع ثمانية بالمئة على المطبوعات الإعلامية والكتب التي يتم شراؤها من مكاتب البيع وغيرها من المنافذ.

وأظهرت بيانات رسمية أن 1.66 مليار نسخة دورية بقطاع الإعلام المطبوع وزعت في تركيا خلال 2017 أكثر من 90 بالمئة منها صحف وأن ما يزيد على 58 ألف كتاب نشرت في العام نفسه.