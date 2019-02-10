الإمارات ترفض منح تأشيرة لرياضية إسرائيلية

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن دولة الامارات لم تمنح تأشيرة دخول للاعبة المبارزة الاسرائيلية لينور كالمان للمشاركة في مسابقة بارالمبية (لذوي الاحتياجات الخاصة).

وذكر موقع "هيئة البث الإسرائيلي"، أن دولة الإمارات العربية رفضت منح لاعبة المبارزة الإسرائيلية لينور كالمان ومدربها تأشيرات دخول للمشاركة في مسابقة بارالمبية (لذوي الاحتياجات الخاصة) التي ستقام في العاصمة أبو ظبي على رغم من إصدار مصادقات سابقة.

© AP Photo / David Cohen بعد أبو ظبي... إسرائيل تستهدف دولة عربية أخرى

وبدورها، قالت كيلمان لوسائل الإعلام، إن مشاركتها في المسابقة تعد هامة لأنها تفسح أمامها المجال للحصول على نقاط توفرها للتأهل إلى الألعاب البارالمبية التي ستقام في طوكيو العام المقبل.

وأفاد اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة الإسرائيلي بأنه ينظر في كيفية الرد على هذا القرار لأن الإمارات رفضت منح تأشيرات دخول للاعبين من دول أخرى.

وفي وقت سابق، انتقد نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، تصريحات إسرائيل حول رغبتها في التعايش السلمي مع العرب. وذكر عبر "تويتر" متسائلا: "اليهود يدعون إنهم يريدون العيش بسلام في وطن آمن، ولكنهم لا يقبلونه للإنسان الفلسطيني الذي سجنوه وهجروه وقتلوه، وقبل ذلك حرموه من أبسط حقوق الإنسان.. فعن أي علاقة مع العرب تتحدث؟!!".

اليهود يدعون إنهم يريدون العيش بسلام في وطن آمن ولكنهم لا يقبلونه للانسان الفلسطيني.الذي سجنوه وهجروه وقتلوه وقبل ذلك حرموه من ابسط حقوق الإنسان..فعن أي علاقة مع العرب تتحدث.!!! — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 7, 2019

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن مرارا، خلال الأشهر الماضية، عن فتح صفحة جديدة في العلاقات بين تل أبيب وجيرانها العرب، وزار العام الماضي سلطنة عمان رسميا، حيث التقى السلطان قابوس بن سعيد.