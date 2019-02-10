وزير ألماني يدعو إلى إبقاء جميع الخيارات مفتوحة بعد إلغاء معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة

ناشد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير بالإبقاء على جميع الخيارات مفتوحة، بما فيها خيار إعادة التسلح، في ظل إخفاق معاهدة القوات النووية متوسطة المدى (أي إن إف).

NATO الناتو يحاول الحفاظ على معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أخطرت روسيا رسميا مطلع الشهر الجاري بانسحابها من المعاهدة، التي تنص على أجل إنهاء تعاقد يبلغ ستة أشهر، وبررت تلك الخطوة بانتهاكات روسيا للمعاهدة.

وحسب (د ب أ) قال ألتماير لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد:"أعول على أن الأمريكيين والروسيين سوف يصلون إلى اتفاق في النهاية. ولكنني أرى أنه من قبيل الخطأ أن البعض يستبعدون أفكار إعادة التسلح من الأساس. قد يُضعف ذلك موقفنا في التفاوض".

يذكر أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أعرب أكثر من مرة عن معارضته لنشر صواريخ متوسطة المدى في أوروبا.

ولكن ألتماير أكد أن روسيا لن تراعي المخاوف الغربية إلا إذا أظهر الأوروبيون والأمريكيون بشكل أساسي حسمهم وقدرتهم على التصرف، وقال: "يعني ذلك بشكل ملموس: أنه إذا أردنا في النهاية تحقيق نزع تسلح حقيقي، فيتعين علينا ألا نستبعد أي خيار بشكل قاطع من البداية".