تقرير يكشف حجم خسائر فنزويلا بسبب العقوبات الأمريكية

كبدت العقوبات الأمريكية فنزويلا منذ عام 2013 خسائر بقيمة 350 مليار دولار، وفقا لتقرير مركز أمريكا اللاتينية الاستراتيجي للسياسة الجغرافية.

موسكو — سبوتنيك. وقال التقرير الذي نشر اليوم الأحد 10 فبراير/شباط: "نتيجة المقاطعة المالية والتجارية المباشرة في فترة 2013-2017 تراجع الناتج المحلي في فنزويلا بنسبة 1.1-1.6 بالمائة، ما يعادل 245-350 مليار دولار أمريكي، والخسائر المتراكمة منذ 2013، تعادل 8.4 ألف إلى 12.1 ألف للشخص الواحد".

© REUTERS / Leah Millis زعيمة الديمقراطيين بالكونغرس تعلن موقفها من الوضع في فنزويلا

وتعاني فنزويلا من ارتفاع نسبة التضخم وركود منذ خمسة عام 2013 أدى إلى نقص في المواد الغذائية والأدوية.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة ضد فنزويلا الشهر الماضي، على خلفية الاحتجاجات في البلاد، هذا على الرغم من أن الولايات المتحدة كررت مرارا بأنها لا تستبعد فرض عقوبات جديدة ضد فنزويلا، بما في ذلك ضد قطاع النفط في البلاد من حيث مبيعات النفط الخام أو المنتجات المكررة.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا.

وأعلنت أكثر من 40 دولة بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية كبرى ومعظم دول أمريكا اللاتينية اعترافها بغوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا.

وزادت الضغوط الدولية على مادورو للتنحي هذا الأسبوع في حين تواصل روسيا والصين دعمه وحذرتا واشنطن وآخرين من التدخل.