تقرير يكشف حجم خسائر فنزويلا بسبب العقوبات الأمريكية

موسكو — سبوتنيك. وقال التقرير الذي نشر اليوم الأحد 10 فبراير/شباط: "نتيجة المقاطعة المالية والتجارية المباشرة في فترة 2013-2017 تراجع الناتج المحلي في فنزويلا بنسبة 1.1-1.6 بالمائة، ما يعادل 245-350 مليار دولار أمريكي، والخسائر المتراكمة منذ 2013، تعادل 8.4 ألف إلى 12.1 ألف للشخص الواحد".
وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة ضد فنزويلا الشهر الماضي، على خلفية الاحتجاجات في البلاد، هذا على الرغم من أن الولايات المتحدة كررت مرارا بأنها لا تستبعد فرض عقوبات جديدة ضد فنزويلا، بما في ذلك ضد قطاع النفط في البلاد من حيث مبيعات النفط الخام أو المنتجات المكررة.
وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا.
وأعلنت أكثر من 40 دولة بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية كبرى ومعظم دول أمريكا اللاتينية اعترافها بغوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا.
وزادت الضغوط الدولية على مادورو للتنحي هذا الأسبوع في حين تواصل روسيا والصين دعمه وحذرتا واشنطن وآخرين من التدخل.
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