صحيفة بريطانية تكشف عن تهريب الموساد عالم نووي إيراني إلى أمريكا

وأفادت صحيفة "صاندي اكسبرس" البريطانية، بأن العالم الإيراني البالغ من العمر 47 عاما لديه معلومات تتعلق ببرنامج الأسلحة النووية الإيرانية وأنه كان ضالعا في عملية اغتيال عالم نووي إيراني آخر يدعى مصطفى أحمد روشان الذي تم اغتياله بتفجير سيارته في طهران عام 2012.
وكشفت الصحيفة، أنه تم استجواب العالم من قبل جهاز المخابرات البريطاني في لندن قبل توجهه على متن طائرة ركاب إلى الولايات المتحدة.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر مؤخرا الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية عليها ويعتقد أن العالم الإيراني كشف لواشنطن عن معلومات حول مواصلة سعي طهران للحصول على أسلحة نووية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو كشف، أن تل أبيب حصلت على 55 ألف وثيقة لبرنامج إيران النووي تثبت وجود برنامج سري، مؤكدا أن طهران تكذب عندما تقول إنها أوقفت أنشطتها النووية.
وأكد أن إسرائيل "ستنقل جميع الوثائق الخاصة بأرشيف إيران النووي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحكومات الغربية".
كما علق البيت الأبيض على تصريحات إسرائيل حول تطوير إيران للأسلحة النووية، بأن هذه المعلومات تتطابق مع ما عرفته الولايات المتحدة منذ فترة طويلة".
وأوضح أن "إيران لديها برنامج سري كامل لتطوير أسلحة نووية، وهو ما حاولت، [إيران] أن تخفيه عن العالم وعن شعبها، لكنها لم تستطع".
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