رئيس وزراء المجر يحذر من تراجع تعداد المسيحيين بأوروبا

جاء ذلك استمرارا لنهج أوربان، الذي ينتمي إلى حزب "فيديس" اليميني الشعبوي، والمعروف بسياسته المعادية للمهاجرين واللاجئين.
وأشار إلى تراجع معدل الولادات بشكل كبير في عموم أوروبا، ومحاولة دول أوروبا الغربية حل هذه المشكلة من خلال المهاجرين.
وتابع محذرا: "يتشكل عالم مسيحي-مسلم في البلدان التي تستقبل المهاجرين، ويتراجع معدل المسيحيين".
ووفقا لـ"الأناضول"، اعتبر أوربان أن الاتحاد الأوروبي يريد تحويل أوروبا إلى "قارة مهاجرين".
وأضاف: "يريديون فرض حصص إجبارية وإضعاف حق الدول الأعضاء في حماية حدودها".
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