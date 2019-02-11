رئيس وزراء المجر يحذر من تراجع تعداد المسيحيين بأوروبا

حذر رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، الأحد، من أن البلدان التي توافق على استقبال المهاجرين "ستشهد تراجعا في معدل المسيحيين".

جاء ذلك استمرارا لنهج أوربان، الذي ينتمي إلى حزب "فيديس" اليميني الشعبوي، والمعروف بسياسته المعادية للمهاجرين واللاجئين.

© REUTERS / VATICAN MEDIA شيخ الأزهر يدعو المسلمين إلى حماية المسيحيين

وفي كلمة خلال اجتماع بالعاصمة بودابست تطرق رئيس الوزراء المجري إلى انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في مايو/أيار القادم، وقال إن مؤيدي ومعارضي المهاجرين سيتنافسون في تلك الانتخابات.

وأشار إلى تراجع معدل الولادات بشكل كبير في عموم أوروبا، ومحاولة دول أوروبا الغربية حل هذه المشكلة من خلال المهاجرين.

وتابع محذرا: "يتشكل عالم مسيحي-مسلم في البلدان التي تستقبل المهاجرين، ويتراجع معدل المسيحيين".

ووفقا لـ"الأناضول"، اعتبر أوربان أن الاتحاد الأوروبي يريد تحويل أوروبا إلى "قارة مهاجرين".

وأضاف: "يريديون فرض حصص إجبارية وإضعاف حق الدول الأعضاء في حماية حدودها".