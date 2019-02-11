وزير الدفاع الروسي يزور تركيا

موسكو — سبوتنيك. وأفادت الأنباء أن الوزير الروسي سيلتقي نظيره التركي، خلوصي أكار، ليبحث معه الأوضاع في سوريا، بما في ذلك الأوضاع في إدلب، قبيل القمة الثلاثة الروسية التركية الإيرانية المرتقبة في سوتشي.
وفقا لوكالة "الأناضول" التركية، "نشرت الجريدة الرسمية، المذكرة الرئاسية التي صادق عليها زعيم البلاد، رجب طيب أردوغان، والتي تنص على تمديد مهمة قوات البحرية التركية في المناطق المذكورة عاما إضافيا اعتبارا من اليوم الأحد 10 فبراير/شباط 2019".
ووافق البرلمان التركي، الأسبوع الماضي، على المذكرة الرئاسية التي تقضي بأن عناصر البحرية التركية تقوم بمهام "تهدف لسلامة السفن التي ترفع العلم التركي والسفن التجارية المرتبطة بالبلاد، في خليج عدن وبحر العرب ومحيطه والمياه الإقليمية للصومال وسواحله".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)