وزير الدفاع الروسي يزور تركيا

يتوجه وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، بزيارة إلى تركيا، وفقا لما ورد عن وكالة "الأناضول".

موسكو — سبوتنيك. وأفادت الأنباء أن الوزير الروسي سيلتقي نظيره التركي، خلوصي أكار، ليبحث معه الأوضاع في سوريا، بما في ذلك الأوضاع في إدلب، قبيل القمة الثلاثة الروسية التركية الإيرانية المرتقبة في سوتشي.

© REUTERS / NASEEM ZEITOON على وقع التوتر مع السعودية... تركيا تصدر إعلانا بشأن نشر قواتها في الخليج

في سياق آخر، مددت تركيا بقرار رئاسي، أمس الأحد، مهمة قواتها البحرية في خليج عدن لمدة عام إضافي، بهدف المساهمة في مكافحة القرصنة وعمليات السطو في المنطقة وبحر العرب ومحيطه والمياه الإقليمية للصومال وسواحله.

وفقا لوكالة "الأناضول" التركية، "نشرت الجريدة الرسمية، المذكرة الرئاسية التي صادق عليها زعيم البلاد، رجب طيب أردوغان، والتي تنص على تمديد مهمة قوات البحرية التركية في المناطق المذكورة عاما إضافيا اعتبارا من اليوم الأحد 10 فبراير/شباط 2019".

ووافق البرلمان التركي، الأسبوع الماضي، على المذكرة الرئاسية التي تقضي بأن عناصر البحرية التركية تقوم بمهام "تهدف لسلامة السفن التي ترفع العلم التركي والسفن التجارية المرتبطة بالبلاد، في خليج عدن وبحر العرب ومحيطه والمياه الإقليمية للصومال وسواحله".