روحاني: إيران مستمرة في توسيع قواتها العسكرية وبرنامج الصواريخ

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، إن بلاده مصممة على توسيع قوتها العسكرية وبرنامج الصواريخ الباليستية، رغم تصاعد الضغوط من الدول المعادية للحد من العمل الدفاعي الإيراني.

وأضاف روحاني، في كلمة ألقاها في ميدان أزادي (الحرية) في طهران حيث تجمع عشرات الآلاف، "لم نطلب ولن نطلب الإذن لتطوير أنواع مختلفة من الصواريخ وسنواصل طريقنا وقوتنا العسكرية".

© REUTERS / Cathal McNaughton بومبيو يدعو لتشديد القيود الدولية على برنامج الصواريخ الإيراني

وتأتي تصريحات الرئيس روحاني بمناسبة الذكرى الأربعين لقيام الثورة الإسلامية في إيران، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وتابع الرئيس "الشعب الايراني أحبط خطط ومؤامرات الأعداء ضد إيران بهذه المشاركة الواسعة في مسيرات ذكرى انتصار الثورة"، مضيفا "سنواصل مسيرتنا التي بدأناها قبل 40 عاما"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية.

ودانت الولايات المتحدة وإسرائيل وفرنسا بشدة تجارب إيران في مجال الصواريخ، معتبرة إياها مخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، فيما شددت طهران على أن تجاربها سلمية حصرا ولا تنتهك هذا القرار.