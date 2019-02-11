رفع الحظر عن المواقع الإباحية في تركيا

وقالت صحيفة "زمان" التركية إن المحكمة ألغت القانون الخاص بالقرار الفردي لرئيس هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحظر الدخول على المواقع التي تدار من الخارج وذات محتوى إباحي.
ومن المنتظر إلغاء كل قرارات حظر الولوج التي اتخذها رئيس هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استنادا على الحكم الذي تم إبطاله.
ودخل قرار المحكمة الدستورية المشار إليه حيز التنفيذ بعد عام من صدوره في السابع من شباط الجاري.
وهناك مئات الآلاف من المواقع الإخبارية والبوابات الإلكترونية تفرض السلطات التركية حظر الوصول إليها.
وبحسب ما اشار موثع صحيفة "زمان" التركية، فانه "اعتبارا من عام 2013 سجلت قرارات حظر الدخول للمواقع الالكترونية زيادة كبيرة، حيث أوضحت أويا أوزارسلان رئيسة جمعية الشفافية الدولية —عضو شبكة الشفافية الدولية- خلال ورشة إعلامية انطلقت الأسبوع الماضي، أن عدد المواقع المحظورة في تركيا تضاعف اعتبارا من عام 2013 ليسجل في ذلك العام نحو 113 ألف و398 موقعا بعدما كان يبلغ 40 ألف في عام 2013.".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)