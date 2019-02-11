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    مدينة اسطنبول، تركيا نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

    رفع الحظر عن المواقع الإباحية في تركيا

    © REUTERS / Murad SezerÊ
    العالم
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    قضت المحكمة الدستورية التركية بإلغاء قانون حظر الدخول على المواقع التي تدار من الخارج وذات محتوى إباحي.

    وقالت صحيفة "زمان" التركية إن المحكمة ألغت القانون الخاص بالقرار الفردي لرئيس هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحظر الدخول على المواقع التي تدار من الخارج وذات محتوى إباحي.

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    ونص الحكم على إلغاء الصلاحية المخولة لرئاسة هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحجب الدخول إلى المواقع الإباحية بموجب القرار رقم 5651 الصادر في السابع من شباط عام 2018، موضحا أنه لا يمكن لرئيس هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حظر الدخول إلى أي موقع إلكتروني بحجة المحتوى الإباحي.

    ومن المنتظر إلغاء كل قرارات حظر الولوج التي اتخذها رئيس هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استنادا على الحكم الذي تم إبطاله.

    ودخل قرار المحكمة الدستورية المشار إليه حيز التنفيذ بعد عام من صدوره في السابع من شباط الجاري.

    وهناك مئات الآلاف من المواقع الإخبارية والبوابات الإلكترونية تفرض السلطات التركية حظر الوصول إليها.

    وبحسب ما اشار موثع صحيفة "زمان" التركية، فانه "اعتبارا من عام 2013 سجلت قرارات حظر الدخول للمواقع الالكترونية زيادة كبيرة، حيث أوضحت أويا أوزارسلان رئيسة جمعية الشفافية الدولية —عضو شبكة الشفافية الدولية- خلال ورشة إعلامية انطلقت الأسبوع الماضي، أن عدد المواقع المحظورة في تركيا تضاعف اعتبارا من عام 2013 ليسجل في ذلك العام نحو 113 ألف و398 موقعا بعدما كان يبلغ 40 ألف في عام 2013.".

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    الكلمات الدلالية:
    المواقع الإباحية, صدور حكم, محكمة, تركيا
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