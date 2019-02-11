بالفيديو... الحرس الثوري يعرض صواريخ باليستية

عرضت قوات الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم الاثنين، مجموعة من الصورايخ الباليستية التي تمتلكها القوات، خلال مسيرات الاحتفال في طهران بالذكرى السنوية الأربعين للثورة الإيرانية.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، الصواريخ التي تم عرضها من قبل الحرس الثوري في المسيرات هي "قدر" و"قيام" و"ذوالفقار".

ونقلت قناة "روسيا اليوم" مقاطع فيديو من احتفال الحرس الثوري بالذكرى الأربعين للثورة.

وانطلقت، صباح اليوم الاثنين 11 فبراير/شباط، مسيرات حاشدة بمشاركة جماهيرية مليونية في العاصمة طهران، وكافة أنحاء البلاد للاحتفال بالذكرى الأربعين للثورة.



وتعتبر واشنطن نشاطات إيران الصاروخية "تناقض بشكل مباشر" قرار مجلس الأمن الدولي، الذي يحث طهران على الامتناع عن التجارب الصاروخية.

وتعهدت الولايات المتحدة بمواصلة الضغط "دون هوادة" على إيران، لردع برنامجها الصاروخي في أعقاب كشف الجمهورية الإيرانية عن صاروخ باليستي جديد.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على تجارب طهران الصاروخية، قائلا: "لقد اختبر النظام الإيراني للتو صاروخا باليستيا متوسط المدى قادر على حمل رؤوس حربية متعددة، الصاروخ له مدى يسمح بضرب أجزاء من أوروبا وأي مكان في الشرق الأوسط".