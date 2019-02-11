رئيس وزراء أستراليا يطلق حملته الانتخابية بتعهدات أمنية

أطلق رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الاثنين، حملته الانتخابية للفوز بولاية جديدة، بتعهد بإبقاء الأستراليين في أمان وسط عالم محفوف بالمخاطر.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن موريسون أشار إلى أن حزب العمال المعارض بقيادة بيل شورتين "يغفو على عجلة القيادة" في ما يتعلق بالأمن، معددا التهديدات التي تحيط ببلاده على غرار الإرهاب وتهريب البشر والمخدرات والكوارث الطبيعية والجريمة.

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ويصوت الأستراليون في الانتخابات في منتصف مايو/ أيار لتحديد إن كان حزب موريسون الليبرالي سيفوز بولاية ثالثة في الحكومة.

وتشير نتائج استطلاعات الرأي إلى أن موريسون شخصيا يحظى بشعبية لكن حزبه يبدو في طريقه نحو أكبر هزيمة يتعرض لها منذ عقود، وهو أمر يأمل بتغييره عبر التأكيد على الاقتصاد القوي وموقفه الثابت من الأمن والهجرة.

وقال إن "الانتخابات تتعلق بأستراليا التي ترغبون بالعيش فيها خلال العقد القادم. هل ترغبون في العيش في أستراليا أقوى في ظل حكومتي؟ أم تفضلون العيش في أستراليا أضعف بقيادة بيل شورتين وحزب العمال؟".

وأكد موريسون أنه الشخص الأنسب "للتعامل مع العالم بصيغته الحالية حيث تسود حالة من الضبابية التي تشكل خطرا عادة، ويتسم بالتصلب وفي أسوأ حالاته بالشر".