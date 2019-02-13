الخارجية الأمريكية: بومبيو ولافروف يبحثان "التحول إلى الديمقراطية" في فنزويلا

واشنطن — سبوتنيك. وقال بالادينو "لقد بحثا [بومبيو ولافروف] الوضع في فنزويلا والتحول السلمي إلى الديمقراطية، وهو ما يعد في مصلحة الولايات المتحدة وروسيا".
وسارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.
من جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفاً رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة".
واعترفت فرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا رسميا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مكلفا إلى حين إجراء انتخابات، في حين أيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو.
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