الخارجية الأمريكية: بومبيو ولافروف يبحثان "التحول إلى الديمقراطية" في فنزويلا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، أن وزير الخارجية، مايك بومبيو، بحث أمس الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، "التحول إلى الديمقراطية" في فنزويلا.

واشنطن — سبوتنيك. وقال بالادينو "لقد بحثا [بومبيو ولافروف] الوضع في فنزويلا والتحول السلمي إلى الديمقراطية، وهو ما يعد في مصلحة الولايات المتحدة وروسيا".

© REUTERS / FRANCOIS LENOIR الاتحاد الأوروبي يدعو لإجراء انتخابات رئاسية عاجلة في فنزويلا

يذكر أن الأزمة السياسية في فنزويلا تفاقمت بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وسارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.

من جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفاً رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة".

واعترفت فرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا رسميا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مكلفا إلى حين إجراء انتخابات، في حين أيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو.