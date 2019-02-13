المحكمة الدولية تقبل دعوى قضائية إيرانية ضد واشنطن

قضت المحكمة الدولية للأمم المتحدة في لاهاي، اليوم الأربعاء، بقبول الدعوى القضائية الإيرانية ضد الولايات المتحدة، معلنة أن الدعوى تخضع لولايتها القضائية.

بروكسل — سبوتنيك. وجاء في قرار المحكمة الذي أعلنه القاضي: "نقضي بقبول الدعوى".

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد رفضت في عام 2016 إعادة ملياري دولار إلى البنك المركزي الإيراني من الأصول الإيرانية المجمدة، وقررت أن يذهب هذا المبلغ إلى العائلات الأمريكية التي وقع أقاربها ضحايا تفجيرات بيروت عام 1983 وفي هجمات إرهابية أخرى.

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وقد لجأت إيران إلى محكمة الأمم المتحدة بسبب استيلاء السلطات الأمريكية على هذه الأصول، مصنفة طهران على أنها "راعية للإرهاب".