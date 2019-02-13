"الناتو": أية خطوات يتخذها الحلف ضد روسيا ستكون دفاعية... وموسكو تدرك أننا مستعدون

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف لا يريد اندلاع سباق تسلح جديد.

أمستردام — سبوتنيك. وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي بعد انتهاء اليوم الأول من اجتماع لوزراء الدفاع بالحلف أن الخطوات التي يتخذها ضد روسيا ستكون دفاعية، في حال عدم عودة روسيا لمعاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، التي قررت موسكو تعليق مشاركتها فيها بداية الشهر الجاري، ردا على انسحاب الولايات المتحدة منها.

وقال ستولتنبرغ "إن الحلفاء اتفقوا أن الصواريخ المطورة من روسيا تعد بمثابة تهديد خطير على أمننا"، مضيفا "أن روسيا ما زال أمامها 6 شهور للعودة إلى معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وندعوها لفعل ذلك".

وتابع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ "نحن لا نسعى إلى سباق تسلح جديد، ولكننا نطلق خطة للتصدي لأي هجمات محتملة، ونرسل رسالة إلى روسيا أننا جاهزون، ردنا سيكون مدروسا دفاعيا".

Glad to welcome Defense Minister @Sekerinska to the Republic of North Macedonia’s first #NATO ministerial as an invitee. Thank you for your strong personal commitment to our Alliance. pic.twitter.com/s8vlVaScli — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) ١٣ فبراير ٢٠١٩

وفي السياق نفسه، رحب ينس ستولتينبرغ، أمين عام حلف الناتو، بأول مشاركة لوزيرة دفاع مقدونيا الشمالية، في اجتماعات وزراء دفاع الحلف.

وشاركت وزيرة دفاع مقدونيا الشمالية رادميلا شكرينسكا، في أول اجتماع وزاري لوزراء دفاع "الناتو" اليوم الأربعاء 13 فبراير/ شباط.

وكتب ستولتينبرغ على "تويتر": "نرحب بحضور وزيرة دفاع مقدونيا الشمالية، في أول زيارة لاجتماع وزراء دفاع (الناتو)، ونشكرها على التزامها تجاه الحلف".

ووقعت جمهورية مقدونيا الشمالية، في بروكسل، في 6 فبراير الجاري، بروتوكول الانضماملـ"الناتو" عن طريق وزير خارجيتها نيكولا دميتري.