استخبارات إسرائيل تحذر من احتمال بناء منشآت صاروخية إيرانية في العراق

حذر تقييم جديد لهيئة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي للعام الجاري، من أن طهران قد تحاول بناء منشآت عسكرية وصاروخية في العراق، في أعقاب الضربات الإسرائيلية الموجهة للأهداف الإيرانية في سوريا.

ترى هيئة الاستخبارات أن ذلك يُلزم إسرائيل بتكثيف جهودها الاستخبارية تجاه العراق، مع احتمال القيام بخطوات عملياتية هناك، إذا تحول الانتشار الإيراني إلى تهديد عسكري.

© REUTERS / RONEN ZVULUN نتنياهو: إيران تشن هجمات يومية ضد إسرائيل وتهددنا بالصواريخ

وأضاف التقييم الذي نشره موقع هيئة البث الإسرائيلية (مكان):

"أما في سوريا فيلاحظ أن إيران تغير نمط انتشار قواتها وتلك الموالية لها فإنها تبتعد عن المناطق القريبة من الحدود مع إسرائيل باتجاه الشمال والشرق".

وحسب التقييم، فإن "إيران قد تتخذ خطوات استفزازية في المجال النووي، في محاولة لإجبار المجتمع الدولي على رفع العقوبات الاقتصادية عنها".

وتشهد الآونة الأخيرة حربا كلامية بين إسرائيل وإيران بشأن سوريا يمكن أن تتحول إلى حرب إقليمية مفتوحة.

وأوضح موقع معهد السلام الأمريكي (يو إس آي بي)، أن إسرائيل نفذت منذ عام 2013 أكثر من 100 ضربة جوية ضد القوات الإيرانية وحلفائها في سوريا، شملت الهجوم على مطار التيفور العسكري، التي تلاها إسقاط الدفاعات الجوية السورية مقاتلة إسرائيلية طراز "إف — 16".