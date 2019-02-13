ظريف: أمريكا تتحايل على القانون الدولي وتحارب العزلة بمؤتمر "وارسو"

هاجم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مؤتمر وارسو، الذي تنظمه الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء 13 فبراير/ شباط الجاري.

© REUTERS / Murad Sezer تركيا تشارك في مؤتمر وارسو بتمثيل منخفض

ومن المتوقع أن يتطرق المؤتمر إلى الدور الإيراني في المنطقة العربية، حيث تسعى واشنطن إلى لفت أنظار العالم عن عدم احترامها للقانون الدولي.

وقال ظريف في تغريده له على "تويتر": "تستعد إيران وروسيا وتركيا لعقد مؤتمر سوتشي بشأن سوريا، وتؤكد محكمة العدل أحقيتها في نظر دعوى طهران ضد سرقة الولايات المتحدة لأموال الشعب الإيراني".

وتابع: "في ذات الوقت، تسعى واشنطن للتحايل على عدم احترامها للقوانين وعزلتها عبر عقد تمثيلية وارسو".

وتنظم أمريكا وبولندا، مؤتمرا دوليا، في العاصمة البولندية، وارسو، انطلقت أعماله الأربعاء، ويستمر على مدى عامين.

As Iran, Russia & Turkey ready a summit in Sochi to work for peace in Syria & UN Court rejects US excuses & readies to rule on US theft of Iranian people’s assets, flip-flopping Trump officials try to hide their perpetual lawlessness & global isolation behind a charade in Warsaw. — Javad Zarif (@JZarif) February 13, 2019

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إقامة مؤتمر "وارسو" يهدف لمناهضة السياسات الإيرانية في الشرق الأوسط، وتحضره دول عدة من العالم.

ويشارك في المؤتمر ممثلين عن عشرات الدول، بينها دول عربية مثل البحرين، والسعودية، والمغرب، والإمارات، بالتوازي مع حضور عدد من الدول الأوروبية بمستوى تمثيلي أدنى من وزير خارجيتها للمشاركة في أعمال المؤتمر.