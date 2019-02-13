بومبيو من وارسو: 70 دولة تدعم جهود أمريكا في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن 70 دولة تدعم جهود أمريكا لإحلال السلام في الشرق الأوسط.

© REUTERS / Mike Segar ظريف: أمريكا تتحايل على القانون الدولي وتحارب العزلة بمؤتمر "وارسو"

ويشارك بومبيو، في مؤتمر وارسو ، حول الشرق الأوسط ومناهضة السياسات الإيرانية، الذي بدأ أعماله اليوم الأربعاء، ويستمر على مدى يومين.

ولفت بومبيو على "تويتر"، إلى أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ومستشار الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر، يشاركان في المؤتمر.

وقال بومبيو إن المؤتمر يعد اجتماعا تاريخيا تشارك فيه 70 دولة حول العالم لدعم جهود الولايات المتحدة الأمريكية لإقرار الأمن والسلام في الشرق الأوسط.

وتنظم أمريكا وبولندا، مؤتمرا دوليا، في العاصمة البولندية، وارسو، انطلقت أعماله الأربعاء، ويستمر على مدى عامين.

Honored that @VP & Jared Kushner are accompanying me to the #WarsawSummit. Thanks to President Duda, PM Morawiecki & FM Czaputowicz for co-hosting this historic gathering & to nearly 70 nations for joining our effort to bring peace & security to the MidEast. #WeStandWithPoland pic.twitter.com/8RP7eAoaOU — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 13, 2019

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات سابقة إن إقامة مؤتمر "وارسو" يهدف لمناهضة السياسات الإيرانية في الشرق الأوسط، وتحضره دول عدة من العالم.

ويشارك في المؤتمر ممثلين عن عشرات الدول، بينها دول عربية مثل البحرين، والسعودية، والمغرب، والإمارات، بالتوازي مع حضور عدد من الدول الأوروبية بمستوى تمثيلي أدنى من وزير خارجيتها للمشاركة في أعمال المؤتمر.