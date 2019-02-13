عضو في الكونغرس الأمريكي: يجب أن نضمن عدم تسديد المعارضة الفنزويلية ديون روسيا

دعا عضو الكونغرس الأمريكي، عضو لجنة الشؤون الخارجية براد شيرمان، الإدارة الأمريكية لضمان عدم قيام المعارضة الفنزويلية بتسديد ديون روسيا.

© Sputnik . Vitaliy Belousov روسيا تعلن استعدادها مساعدة فنزويلا لتجاوز الأزمة

واشنطن — سبوتنيك . وطرح شيرمان سؤالا على مبعوث الولايات المتحدة إلى فنزويلا، إليوت أبرامز، خلال جلسة استماع في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، حول ما إذا كانت المفاوضات تجري بشأن دين فنزويلا مع المعارضة، وما إذا كانت الولايات المتحدة قد أخبرت روسيا بأنهم لن يسمحوا بإعادة الديون.

وقال أبرامز: "لا، لم يتحدثوا بهذا الشكل"، مضيفا: "هذا قرار يجب أن يتخذوه بأنفسهم (المعارضة)، مؤكدا أن المعارضة الفنزويلية وعدت بدفع "الديون القانونية".

وأعرب شيرمان بهذا الخصوص عن أمله بأن يتم اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه، ولا سيما أن وكالات التصنيف لن تخفض تصنيف فنزويلا للتخلف عن سداد ديون روسيا، مضيفا: "لا ينبغي تطبيق عقوبات عدم سداد الديون الجنائية".

وصرح الرئيس الفنزويلاي، نيكولاس مادورو، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك"، بأن كراكاس ستفي بجميع الالتزامات المالية لروسيا والصين.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي بدأ فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

وعقب ذلك، أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.